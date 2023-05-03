وقال فرانسوا هابيتيجيكو حاكم الإقليم الغربي لرويترز "هطلت أمطار غزيرة طوال الليل وتسبب ذلك في معاناة هائلة". وأضاف أن المناطق الأكثر تضررا هي نجوروريرو وروبافو ونيابيهو وروتسيرو وكارونجي.

وتابع "فقدنا الكثير من الأرواح والأسر. لقى نحو 55 حتفهم بالإضافة إلى الجرحى والمحاصرين في منازلهم. نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن".

ويُظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق بسرعة على طول طريق وبيوتا مدمرة.

وأفاد هابيتيجيكو بأن هطول الأمطار بدأ حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء وفاضت مياه نهر سيبيا على ضفتيه.وقالت وكالة الأرصاد الجوية في رواندا إن من المتوقع هطول الأمطار بمعدل يزيد عن المتوسط في مايو.