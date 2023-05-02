وقال بوجوماز في منشور على قناته على تيليغرام: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية في الصباح قرية كوركوفيتشي في منطقة ستارودوبسكي".

وأضاف: "لم يسقط أي ضحايا. ونجم عن القصف اندلاع حريق في أحد البيوت. كل خدمات الطوارئ موجودة بالموقع".

ولم تعلن أوكرانيا من قبل مسؤوليتها عن شن أي هجوم داخل روسيا أو على الأراضي، التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

غير أن الجيش الأوكراني يعلن يوميا عن أنشطة وتحركات للقوات في مناطق القتال.

كان بوجوماز قد قال، الإثنين، إن قاطرة و7 عربات بضائع خرجت عن مسارها في بريانسك بعد انفجار عبوة ناسفة مجهولة.

وقالت السلطات الروسية إن المنطقة الواقعة على الحدود مع كل من أوكرانيا وبيلاروسيا شهدت عدة هجمات من مجموعات تخريبية مناصرة لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي المستمر منذ 14 شهرا.

وقال الحاكم، السبت، أن 4 مدنيين لقوا حتفهم عندما تعرضت قرية لقصف من الجانب الأوكراني على الحدود.