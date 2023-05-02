وكتب ترودو على تويتر عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي "مهما استغرق ذلك من وقت. تلك هي المدة التي سنقدم فيها الدعم لأوكرانيا".

وتوجه إلى الرئيس الأوكراني قائلا "أعدكم بذلك"، مضيفا أن "كندا ستواصل تواجدها هناك من خلال مساعداتها العسكرية والإنسانية والمالية".

وقال زيلينسكي في تغريدة أيضا إنه ناقش مع ترودو إقامة "برنامج تعاون دفاعي طويل الأمد" بين البلدين.

دعم كندي لأوكرانيا أمام روسيا