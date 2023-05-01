وكشف المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث عن الموضوع، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب ميننديز، وضع توقيعه على صفقة البيع، على أن يتبعه الإثنين كبير أعضاء اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش في الساعات المقبلة، حيث إن الصفقة "ستنال مصادقة أكثرية أعضاء اللجنة".

وقالت مصادر البنتاغون إن "الأمور تسير في شكل جيد وهي في الاتجاه الصحيح"، وأن "الصفقة تلقى تأييدا من البيت الأبيض"، حسبما أكد لـ"سكاي نيوز عربية" مكتب منسق الاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، علما أن الصفقة نالت موافقة وزارة الخارجية الأميركية.

وتابع المسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف، حيث إن مقره القيادة الأوروبية "يوكوم" في شتوتغارت، أن التدابير المنتظرة الآن هي تبليغ الإدارة الأميركية رسميا بدء إجراءات بيع المقاتلة الأكثر تطورا، قبل سنة 2028.

ويرى البنتاغون أن اليونان "تستحق أن تمتلك هذه المقاتلة، نظرا لتعاونها مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حرب أوكرانيا، وتسهيل توسع الحلف من دون العرقلة التي مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكانت تركيا عرقلت انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، حيث يتطلب الانضمام إلى الحلف موافقة كافة أعضائه.

وكان الكونغرس صوّت على إخراج أنقرة من برنامج "إف 35" عام 2018، نتيجة تعاونها مع موسكو وحيازتها منظومة "إس 400" الدفاعية الصاروخية الروسية.

وختم المسؤول أن البنتاغون سيضيف على الصفقة لليونان حزمة مساعدات عسكرية بمليارات الدوارات، سيصوت عليها مجلس الشيوخ قريبا.