وتحدث أردوغان الذي أصيب بفيروس معوي، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو.

وبدأ الرئيس التركي زيارة لمعرض تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه "الأكبر في العالم" والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

وبحسب البرنامج الرسمي، يفترض أن يشارك إردوغان في وقت لاحق السبت في اجتماع انتخابي في إزمير في غرب تركيا.

ويتوقع أيضا أن يزور الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.