وقال تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان: "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا إلى التصويت لكمال كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية"، حسب وكالة فرانس برس.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد قدم دعما ضمنيا في نهاية مارس لكيليتشدار أوغلو، عبر الإعلان أنه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجار، في مقابلة نشرتها صحيفة "سوزجو"، الجمعة: "أهدافنا تتوافق، لذلك قررنا دعم كيليتشدار أوغلو".

و"هدف حزب الشعوب الديمقراطي هو إفساح المجال للمعارضة للفوز، اعتبارا من الدورة الأولى"، بحسب ما قال سنجار.

وتظهر استطلاعات الرأي أن كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس تحالفا من 6 أحزاب معارضة، في موقع جيد في مواجهة أردوغان.

يذكر أن مرشح حزب الشعوب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2018، حل ثالثا مع حصوله على 8,4 بالمئة من الأصوات.

وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني، المجموعة المسلحة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

والشخصية الرئيسية في الحزب، صلاح الدين دميرتاش، مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

هذا الحزب المؤيد للأكراد الذي يواجه تهديدا بالحظر، سيقدم مرشحين للانتخابات التشريعية التي تنظم أيضا في 14 مايو تحت راية حزب الخضر اليساري.