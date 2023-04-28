ووقع الحادث الأحد غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني تشين غانغ لمانيلا كانت تهدف إلى خفض التوترات في هذه المياه المتنازع عليها.

وقطعت سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق على سفينة فلبينية أصغر منها مرتين وأصبحتا على مسافة 45 مترا إحداهما من الأخرى وقد تجنبتا الاصطدام بصعوبة.

وشهد فريق من وكالة "فرانس برس" كان مدعوّا على متن سفينة فلبينية أخرى للمشاركة في دورية في المنطقة، الحادث.

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري "كان عملا استفزازيا متعمدا أن تدخل السفينة الفيليبينية مياه ريناي جياو مع صحفيين على متنها، وكان الهدف البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية".

ويشكّل بحر الصين الجنوبي منطقة متنازع عليها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفيليبينية، الجمعة، إن البلاد ستواصل تسيير دوريات في "مياهها الخاصة" بعدما اتّهمت بكين سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبينيين بنية التسبب بحادث في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا "الدوريات الروتينية في مياهنا الخاصة لا يمكن أن تكون متعمدة أو استفزازية، إنه حق قانوني مارسناه وسنواصل ممارسته.

وتقول الصين إنها كانت أول بلد يكتشف ويسمّي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة التي يمر عبرها اليوم جزء كبير من التجارة بين آسيا وسائر أنحاء العالم.

وبالتالي تطالب بجزء كبير من الجزر والشعاب المرجانية الموجودة هناك. لكنّ دولا مجاورة أخرى (الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي) لديها مطالب فيها وكل منها يسيطر على جزر عدة.