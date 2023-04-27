وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، فقد بدأ الاقتراع في الخارج وسط مخاوف تتعلق بصحة أردوغان، بعد أن اضطر إلى إلغاء فعاليات انتخابية يومي الأربعاء والخميس.

غير أنه من المقرر أن يحضر أردوغان احتفالا يوم الخميس عبر تقنية الفيديو بمناسبة افتتاح أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

ومن بين أكبر مجموعات الناخبين في الخارج؛ 1.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 16 مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد حتى 9 مايو.

ولن يبدأ التصويت في تركيا نفسها حتى 14 مايو المقبل.

خلال الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات، دعمت أغلبية كبيرة من الناخبين الأتراك في ألمانيا أردوغان.

ومن غير الواضح ما إذا كان أردوغان (69 عاما) سيحصل على نفس مستوى الدعم منهم هذا العام.

تظهر استطلاعات الرأي في تركيا تقدما طفيفا لمنافس أردوغان الرئيسي، زعيم حزب المعارضة من يسار الوسط كمال كليغدار أوغلو، المدعوم من تحالف الأمة متعدد الأحزاب.