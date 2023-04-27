ونشر كارلسون، الأربعاء، مقطع فيديو في صفحته على "تويتر" قال فيه إن وسائل الإعلام الأميركية تعير اهتماما كبيرا لمناقشة القضايا "التي لا معنى لها وغير ذات صلة".

وأوضح: "في الوقت ذاته لا تناقش القضايا المهمة بالتأكيد التي ستحدد مستقبلنا مثل الحرب والحريات المدنية واتجاهات العلم الجديدة والتغيرات الديموغرافية، وسلطة الشركات الكبيرة والموارد الطبيعية".

وأكد أن "بحث هذه المسائل ممنوع في وسائل الإعلام الأميركية".

وأضاف: "توصل كلا الحزبين السياسيين وممولوهما إلى اتفاق حول ما هو المفيد بالنسبة لهم واتفقوا على منع بحث هذه المسائل"، مشيرا إلى أنه يتكون في هذه الحالة انطباع بأن الولايات المتحدة "دولة ذات حزب واحد".

وتابع: "إنه أمر محزن، لكنه لن يكون دائما على هذا النحو"، مشددا على أن "الحقيقة ستسود".

طرد المذيع تاكر كارلسون

والإثنين الماضي، أعلنت "فوكس نيوز" طرد المذيع اليميني تاكر كارلسون، معربة عن شكرها له على "خدمته للشبكة كمضيف، وقبل ذلك كمساهم"، لافتة إلى أن آخر حلقة من برنامجه كانت الجمعة.

ورغم أن "فوكس نيوز" لم تقدم تفسيرا لما حدث، كما رفض كارلسون التعليق عن الأمر، فإن مصدرا مطلعا قال لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن قرار الطرد تم اتخاذه مساء الجمعة، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فوكس، لاتشلان مردوخ، والرئيسة التنفيذية لـ"فوكس نيوز" سوزان سكوت.

كارلسون.. "المكروه المحبوب"