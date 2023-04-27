قصفت القوات الروسية مدينة باخموت، في حين قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية إن القوات الأوكرانية تتدفق على المدينة قبل شن هجوم مضاد "حتمي".
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير نشرته على موقع "فيسبوك" أن القتال محتدم في باخموت ومناطق قريبة منها.
وأضافت أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي، فيما تعرضت 12 منطقة على الأقل لنيران القوات الروسية.
على صعيد آخر، قال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم مجموعة القوات المتركزة في شرق أوكرانيا، للتلفزيون الوطني، الأربعا،ء إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شنت القوات الروسية 324 هجوما باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات.
وأضاف: "الروس يدمرون المباني في باخموت لمنع جنودنا من استخدامها كحصون".
وذكر تشيريفاتي، الثلاثاء، وقوع عدد قياسي من الهجمات على قسم من الجبهة أبعد باتجاه الشمال، بالقرب من مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا.
الجائزة الكبرى
- لا تزال باخموت بمثابة الجائزة الكبرى التي تسعى وراءها القوات الروسية حاليا.
- حاولت تلك القوات منذ تسعة أشهر تقريبا شق طريقها إلى المدينة التي دمرت إلى حد كبير في صراع ممتد دخل حاليا شهره الخامس عشر، واستولت على بعض المناطق.
- وتعهد الجيش الأوكراني بالدفاع عن المدينة التي كان يقطنها من قبل 70 ألفا، غير أن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أشار هذا الشهر إلى أنهم قد ينسحبون في حالة التعرض لخطر الحصار.
- قادت مجموعة فاغنر الروسية أغلب التقدم الذي تحقق في باخموت، وقال مؤسسها يفغيني بريغوجن، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر أن قواته سيطرت على 80 بالمئة من المدينة.
ذكر بريغوجن في رسالة مصورة أمس الأربعاء: "اليوم، يُدفع بوحدات للعدو عالية التدريب إلى باخموت بالفعل، إن شن هجوم مضاد أوكراني أمر حتمي".
- لم يعلق الجيش الأوكراني على الحديث عن شن هجوم مضاد جديد لمواصلة التقدم الذي أحرزه العام الماضي في استعادة السيطرة على مناطق استولت عليها روسيا في الشمال الشرقي والجنوب.