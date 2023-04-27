وأضاف السفير سيرغي أدرييف في تصريحاته، الأربعاء، أن تلك الخطوة تعد "انتهاكا صارخا" لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وتابع أدرييف في حديثه للوكالة: "تلقينا إخطارا من مكتب الادعاء بأن أموالا من حسابات السفارة والبعثة التجارية ببنك سانتاندر نقلت إلى حسابات مكتب المدعي العام".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الحسابات كانت تحتوي على "مبالغ ضخمة" بالدولار والزلوتي البولندي.

وذكر المتحدث باسم مكتب المدعي العام البولندي لوكاش لابتشينسكي أنه سيرد الخميس.

كيف تدعم بولندا أوكرانيا؟

• برزت وارسو كواحدة من أكبر الداعمين لكييف، ولعبت دورا مهما في إقناع الحلفاء بتزويدها بأسلحة ثقيلة.

• كانت بولندا جمدت الحسابات المصرفية للسفارة الروسية لديها بعد فترة وجيزة من هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، متعللة بأنه يمكن استخدامها لغسيل الأموال أو تمويل الأرهاب.

• في مارس 2022، قالت بولندا إنها ستطرد 45 دبلوماسيا روسيا يشتبه في أنهم يعملون لدى أجهزة استخباراتية.