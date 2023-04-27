وكتب أردوغان على "تويتر" يقول: "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي".

وفي وقت لاحق، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير، إن أردوغان سيشارك في احتفالية عبر الفيديو الخميس، بمحطة أكويو للطاقة النووية في منطقة مرسين الجنوبية.

وكتب على "تويتر" يقول: "من المقرر أيضا تنظيم تجمع انتخابي في مرسين في وقت يتحدد مستقبلا".

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من الثلاثاء، وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة.