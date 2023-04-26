وكان عباس علي سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول، إن سليماني "اغتيل صباح (الأربعاء) في هجوم مسلح" في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران، لافتة إلى أن "المهاجم اعتقل من قبل القوات الأمنية"، حسب فرانس برس.

وشغل سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي، وإمام صلاة الجمعة في كاشان، وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوا فيه، هو هيئة مؤلفة من 88 رجل دين يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر، من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريا عزله، وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.