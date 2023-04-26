بعد أن انسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب إصابته بـ"وعكة"، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة، للأربعاء، إثر إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.