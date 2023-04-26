وكتبت القوات الجوية الألمانية على "تويتر": "اعتراض طائرات استطلاع، تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيها لتحديد 3 طائرات عسكرية، حلقت طائرتان من طراز +سو-27 فلانكرز وأخرى من طراز +إيل-20+ من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".

وتشارك ألمانيا، بوصفها عضو في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.

عسكرة البلطيق شهدت العديد من الحوادث المشابهة

في 13 أبريل الجاري، أعلنت روسيا، أنها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للجيش الألماني كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أي حادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر "تليغرام": "رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية، على الفور أقلعت مقاتلة من طراز "SU-27"، وتبيّن لها أن الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".

مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.