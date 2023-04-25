وقال ترامب إن "حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أميركيين (...) نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأميركية منذ نصف قرن.

ولفت إلى أن "البنوك تتهاوى والدولار لن يبقى قريبا العملة المعيارية السائدة عالميا وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام".

من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اسكتلندا الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يقضي ترامب بعض الوقت في منتجع الجولف الخاص به "ترامب تيرنبيري" في ساوث أيرشاير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب إجراءات قضائية في الولايات المتحدة ووسط تكهنات بأنه يمكن أن يخطط للترشح للرئاسة الأميركية مرة أخرى في عام 2024 .