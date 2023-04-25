وكتب مدفيديف عبر تطبيق تلغرام عن الرئيس الأميركي البالغ 80 عاما: "بايدن اتخذ قراره. جد يائس".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "لو كنت مكان الجيش الأميركي، لصنعت فورا حقيبة مزيفة تضم شيفرة نووية وهمية في حال فوزه (في الانتخابات)، لتجنب تداعيات لا يمكن إصلاحها".

وأعلن جو بايدن الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي قد تشهد مجددا مواجهة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي حال فوزه بولاية ثانية، فإنه سيبقى في البيت الأبيض حتى يبلغ 86 عاما، وهو عمر غير مسبوق لرئيس أميركي.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تدهورًا خطيرًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وواشنطن هي الداعم المالي والعسكري الرئيسي لكييف.

واعتُبِر مدفيديف سابقا شخصية ليبرالية إلى حد ما داخل النظام الروسي، لكنه صار منذ بدء النزاع في أوكرانيا أحد أشد منتقدي الغرب ويهاجم بايدن باستمرار.