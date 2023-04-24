وأشارت الإدارة المركزية في مدينة سيفاستوبول إلى أن قرار تعليق حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب والعبارات في الخليج جاء لضمان أمن المنطقة في وقت تشهد فيه هجمات معادية مختلفة.

ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنظيم حركة الحافلات عبر البر بين الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة، وفقا لما نقله موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرات دون طيار "مسيرات" على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.

وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات دون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".

تدمير سفينة مسيرة أوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي أحبط "هجوما أوكرانياً مائياً" من خلال استخدام سفن مسيرة حاولت مهاجمة أسطول البحر الأسود.

وأشار رازفوغايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.

ولفت رازفوغايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

مسيرة بمحرك أميركي قرب موسكو

وفي منطقة العاصمة موسكو، أعلنت مصادر أمنية روسية، اليوم الاثنين، العثور على طائرة مسيرة أوكرانية، قالت إنها تعمل "بمحرك أميركي" سقطت في منطقة نوغينسك الواقعة بالقرب من مدينة موسكو.

ونقلت "سبوتنيك" عن المصادر الأمنية أنه "تم العثور على طائرة مسيرة تزن حوالي 100 كيلوغرام في ضواحي منطقة بوغورودسكي بالقرب من حديقة".

وبحسب المعطيات الأولية، لم تكن الطائرة المسيرة تحمل أي ذخائر، وتحقق القوات الأمنية من مكان انطلاقها.