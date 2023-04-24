أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحقيق قواتها تقدما ميدانيا جديدا في باخموت، عقب سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

وقالت القوات الروسية إنها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا، وسيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية.

كما أضافت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم تحرير 3 أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة باخموت، وأن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

بريغوجين يناشد كييف

ناشد قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، كييف الرأفة بجنودها "كي لا يقتلوا بعشرات الآلاف على أيدي القوات الروسية"، مطالبا بمنحهم فرصة الحياة وعدم زجهم في القتال، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي عن مؤسسة قوات فاغنر.

وقال بريغوجين:

امنحوهم فرصة الحياة، ولا تقتلوا الآلاف وعشرات الآلاف من الأوكرانيين بأيدينا

في مدينتي تشاسيف يار وكوستنتينوفكا، بدأت تحدث حالات تمرد بين العسكريين الأوكرانيين حيث يلقون أسلحتهم، ويغادرون.

وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، في وقت سابق بارتفاع وتيرة التحاق جنود القوات الأوكرانية بالقوات الروسية في المقاطعة.

روسيا تصد هجوما بمسيرات على سيفاستوبول

من ناحية ثانية، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغايف، اليوم الاثنين، أن أسطول البحر الأسود الروسي صد هجوماً بطائرات بدون طيار (مسيرات) في الساعة 3:30 صباحا على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.

وكتب رازفوغايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق تلغرام:

أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات بدون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".

حث المحافظ جميع السكان على التزام الهدوء.

فقًا للوضع الحالي: تم تدمير طائرة بدون طيار من قبل قوات الدعم المضاد للتخريب فوق المائي، انفجرت الثانية بنفسها.

حدث كل شيء في الجزء الخارجي للميناء، لم تتضرر أي مباني.

أضاف حاكم سيفاستوبول، أن المدينة الآن هادئة، لكن جميع القوات والخدمات في حالة تأهب القتالي.

خسائر أوكرانية جسيمة في الأرواح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الروسية قضت على نحو 540 عسكرياً أوكرانيا على مختلف محاور القتال في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.