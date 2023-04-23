يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر بالحكومة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن مجموعة الدول السبع "تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا"، حسب ما أوضحت وكالة رويترز.

وفي 18 مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، بتمديد الاتفاق 60 يوما، مشددة على أنها "لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط".

وكان من المفترض أن تنتهي الاتفاقية في 19 مارس، قبل أن توافق روسيا وأوكرانيا على تمديدها.

تفاصيل الاتفاق