ماذا قالت "ديلي تلغراف"؟

• أفادت الصحيفة أن ميغان كتبت إلى الملك لتعبر عن مخاوفها بسبب "التحيز غير الواعي في العائلة المالكة".

• قالت إن الرسالة أُرسلت عقب تصريحاتها في مقابلة مع المذيعة أوبرا وينفري عام 2021، بأن العائلة المالكة عبرت عن قلقها بسبب لون بشرة ابنها الداكنة.

• أضافت الصحيفة أن دوقة ساسكس لم تشعر أنها تلقت ردا شافيا على مبعث قلقها.

وقال متحدث باسم ميغان: "دوقة ساسكس تمضي في حياتها في الوقت الحالي دون أن تفكر في المراسلات التي جرت قبل عامين، فيما يخص حوار حدث قبل 4 أعوام".

وأضاف المتحدث: "أي إشارة توحي بخلاف ذلك غير صحيحة بل سخيفة في الحقيقة. ندعو الصحافة الشعبية ومختلف مراسلي الشؤون الملكية للتوقف عن هذا السيرك المرهق الذي لا يفتعله سواهم".

وسيحضر الأمير هاري مراسم التتويج الشهر المقبل من دون زوجته، التي ستبقى في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع ابنيهما، حيث سيتم ابنهما الأكبر آرتشي عامه الرابع في اليوم نفسه.

وتنحى هاري وميغان عن الواجبات الملكية في مارس 2020، وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة بعيدا عن مضايقات الإعلام.