كشفت النسخة الروسية من مجلة "فوربس" رقما صادما لثروة أغنى أغنياء روسيا، موضحة أنهم أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم، بدعم من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية، والتعافي من خسارة فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة.