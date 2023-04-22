وقالت الصحيفة إنه "في فبراير 2022، وبعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، بدأ حساب على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي يضاهي حساب جاك تيكسيرا، وهو من الحرس الوطني الأميركي، في نشر معلومات مخابراتية سرية عن الهجوم الروسي، على مجموعة دردشة لم يتم الكشف عنها مسبقا".

وقالت الصحيفة إن المجموعة ضمت نحو 600 عضو.