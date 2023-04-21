وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرجل الدنماركي أصيب بجروح غير مهددة للحياة بعدما أشعل النار في نفسه أمام مقر السفارة الأميركية في كوبنهاغن.

وقالت شرطة الدنمارك إن الرجل يبلغ من العمر (18 عاما)، ولا تعرف حتى الآن دوافعه.

كذلك رفضت الشرطة التعليق على الفور على دوافع الرجل، وفقا لرويترز.

وكانت السفارة الأميركية قد أبلغت السلطات المحلية بالحادثة.

وقالت شبكة تلفزيون "تي في 2" المحلية إن الحادثة وقعت عند الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشار رجال الشرطة وعناصر الإطفاء في المكان.