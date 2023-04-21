وكشفت العديد من الوثائق التي تم نشرها على الإنترنت تفاصيل عن حالة الحرب في أوكرانيا والتسليم المستمر للأسلحة والمعدات الأخرى إلى القوات الأوكرانية في المعركة، وهي مسائل استخبارية يشارك فيها مسؤولو الدفاع الآخرون بحرض شديد.

وقال أوستن في بداية الجلسة التي استمرت يوما كاملا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "إنني آخذ هذه القضية على محمل الجد، سنواصل العمل عن كثب وباحترام مع حلفائنا وشركائنا الذين نقدرهم بشدة".

وأضاف: "لقد أدهشني تضامنكم والتزامكم برفض الجهود المبذولة لتقسيمنا، ولن ندع أي شيء يكسر وحدتنا ".

هذه هي المرة الحادية عشرة التي يجتمع فيها قادة الدفاع لتنسيق المساعدة لأوكرانيا.

ويأتي القلق في وقت حرج، حيث يستعد القادة الأوكرانيون لشن هجوم مضاد في الربيع لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطر عليها الروس، على أمل منح كييف موقفا أقوى إذا حاولت الأطراف المتحاربة التفاوض على السلام.

حتى الآن، أصر أوستن وآخرون على أن التسريب الاستخباراتي لم يدق إسفينا بين الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، لكن الاختراق المذهل الذي كشف معلومات استخبارية عن كثب أثار قلقا دوليا وأثار تساؤلات جديدة حول قدرة أمريكا على حماية أسرارها.

وتم اتهام الطيار الأول من الدرجة الأولى جاك تيكسيرا، وهو عضو في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، بموجب قانون التجسس بالاحتفاظ غير المصرح به ونقل معلومات سرية للدفاع الوطني.

وتيكسيرا، 21 عامًا، متهم بمشاركة وثائق عسكرية سرية للغاية حول الحرب الروسية في أوكرانيا وغيرها من قضايا الأمن القومي الكبرى في غرفة محادثة على ديسكورد، وهي منصة وسائط اجتماعية بدأت كمكان استراحة لاعبي ألعاب الفيديو.