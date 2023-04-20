وقالت السلطات الأوكرانية إن وميضا قويا تم رصده فوق العاصمة كييف وأطلق صفارات التحذير من غارة جوية، سببه عودة قمر اصطناعي لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الغلاف الجوي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو على تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي فضائي لناسا".

وقال بوبكو "نحو الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، من التاسع عشر من أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي"، مشيرا إلى أن صفارات التحذير من غارة جوية انطلقت لكن "الدفاعات الجوية لم تفعّل".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تم تداول تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو تظهر وميضا قويا يضيء سماء كييف.

نفي ناسا

لكن المتحدث باسم ناسا نفى هذا التقييم، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن القمر الاصطناعي المعني "لا يزال في المدار".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية قد أعلنت هذا الأسبوع أن قمرا اصطناعيا تبلغ زنته 300 كيلوغرام أحيل على التقاعد سيعود إلى الغلاف الجوي الأربعاء.

والمركبة الفضائية "RHESSI" التي كانت تستخدم لمراقبة التوهّجات الشمسية وضعت في المدار الأرضي المنخفض في العام 2002 وأخرجت من الخدمة في العام 2018، بحسب ناسا.

كانت ناسا قد أعلنت في بيان أصدرته الإثنين أنها تتوقّع احتراق غالبية أجزاء "RHESSI" لدى عودة المركبة إلى الغلاف الجوي.

وقالت ناسا "لكن من المتوقّع أن ينجو بعض من المكوّنات (من مفاعيل) العودة" إلى الغلاف الجوي، مضيفة أن مخاطر إصابة أي كان بأذى ضئيلة وتقارب واحدا من كل 2467.