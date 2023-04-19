وجاءت الموافقة على هذه التسوية المالية، حتى تتفادى المضي قدما في دعوى قضائية يمكن أن تُلحق بها أضرارا جسيمة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

وأتى الإعلان عن التسوية بعد 11 ساعة فقط على اختيار لجنة محلفين من 12 شخصا للنظر في القضية، وقبيل أن يدلي طرفا القضية بمرافعتهما الافتتاحية في محكمة ديلاوير العليا.

تفاصيل القضية