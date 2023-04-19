وقالت الإدارة العسكرية لأوديسا، في بيان الأربعاء، إن طائرات مسيرة روسية قصفت المنطقة، خلال ليل الثلاثاء، من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وأضافت "بفضل العمل الناجح لقواتنا الدفاعية تم تدمير معظم طائرات العدو بدون طيار ولكن للأسف قُصف مبنى عام واحد"، مؤكدة أنه لم يبلّغ عن أي إصابات حتى الآن، لكنها أشارت إلى أنه تم اتخاذ تدابير لاحتواء الحرائق التي تسببت فيها هذه الهجمات ونُشرت خدمات الطوارئ التابعة للدولة.

وفي تقريره اليومي، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط 10 طائرات مسيّرة معادية ليلا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأوضح أن واحدة من هذه الطائرات من طراز "أورلان-10" وأخرى من طراز "سوبركام" والمسيّرات الثماني الأخرى من نوع "شاهد-136" و"لانسيت".

وقال الجيش الأوكراني في بيانه "خلال اليوم الماضي أطلق العدو 4 صواريخ وشن 60 ضربة جوية" مما أسفر عن جرح عدد من السكان المدنيين.

ومنذ بداية النزاع، تعرضت أوديسا لقصف متكرر من قبل القوات الروسية.