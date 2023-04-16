وتداولت القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات الفيديو الخاصة بواقعة مقتل الشقيقين. وشوهد مسلح وهو يوجه مسدسا من فوق أكتاف رجال الشرطة إلى فك النائب السابق عتيق أحمد، الذي انفجرت عمامته مع إطلاق النار.

وتلقى شقيقه أشرف أحمد رصاصة بعد ذلك بلحظات.

وفي مقطع فيديو آخر صورته وكالة "أيه.إن.آي" للأنباء، شوهد مسلح يطلق النار بشكل متكرر على جثتي الشقيقين الملقيتين على الأرض.

ولفظ الاثنان أنفاسهما في غضون دقائق، بينما سارعت الشرطة إلى إلقاء القبض على ثلاثة رجال يشتبه في تورطهم في عملية القتل.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجمين تنكروا في هيئة صحفيين. واستسلم أحدهم بعد إطلاق النار مباشرة، بينما ألقى الضباط القبض المشتبه بهما الآخرين.

وكان الثلاثة ضمن حشد من الصحفيين تجمعوا بينما كانت الشرطة ترافق الشقيقين، المتهمين بإدارة منظمة إجرامية محلية، من مستشفى بمدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش الشمالية مساء السبت.

وبعد تنفيذ عملية القتل، هتف المسلحون المشتبه بهم بعبارات دينية هندوسية.

وأصيب شرطي خلال الهجوم.

وخوفا من احتمال حدوث اضطرابات عنيفة في أعقاب مقتل الشقيقين،منعت حكومة أوتار براديش التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص على مستوى الولاية.

وأمرت حكومة الولاية، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بإجراء تحقيق قضائي في جريمتي القتل.

وقال رئيس حزب ساماجوادي المعارض إن مقتل العضو السابق في حزبهفي أثناء مرافقة الشرطة له يظهر فشل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فيتطبيق القانون والنظام في أوتار براديش.