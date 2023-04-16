أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على حطام طائرة مروحية عسكرية فقدت قبل نحو 10 أيام، وأنه تم انتشال 5 جثث من أفرادها العشرة الذين كانوا على متنها.