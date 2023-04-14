واستُدعي رجال الإطفاء لمكافحة حريق في مؤسسة لار باولو ديتارسو الخيرية في مدينة ريسيفي عاصمة الولاية.

وقال رجال الإطفاء إن صبيا وامرأة لقيا حتفهما في موقع الحريق بينما توفى الآخران وهما في الطريق إلى المستشفى.

وقدم جواو كامبوس رئيس بلدية ريسيفي التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب على تويتر "هذه لحظة ألم وتضامن.. توفر المنظمة غيرالحكومية مأوى للأطفال والمراهقين الذين يعانون من مخاطر اجتماعية منذ أكثر من 30 عاما.. مستعدون لتقديم الدعم الكامل في مثل هذا الوقت العصيب".