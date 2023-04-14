واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.

وقال المعهد الأميركي أن الزلزال حدث عند الساعة 16:55 (09:55 ت غ).

وحدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترا عن توبان و157 كيلومترا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

وشعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوة وحتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

وقال صحفي من وكالة فرانس برس في المكان إنه "في سورابايا شعر السكان بالزلزال قليلا واهتزت المصابيح"، موضحا أن الهزة استمرت "لحظة".

وأضاف أن "عددا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج".