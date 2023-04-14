اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، شابا يبلغ من العمر 21 عاما، تسبب بالحرج الأكبر لواشنطن، حين سرب وثائق سرية عسكرية وأمنية وسياسية، على الإنترنت، قبل أيام.