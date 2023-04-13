فقد أظهرت لقطات مصورة عملية اعتقال الطيار جاك تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما، والذي يعتقد أنه من قام بتسريب وثائق البنتاغون، التي أحرجت واشنطن مع حلفاء في أنحاء العالم.

وفي اللقطات المصورة، كانت هناك ناقلة جنود مدرعة يرافقها عشرات العملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي المدججين بالسلاح، الذين قاموا بمداهمة منزل تيكسيرا نورث دايتون بولاية ماساتشوستس.

وأظهرت اللقطات المصورة تيكسيرا وهو جالس بهدوء يقرأ من كتاب على شرفة منزله، ثم استسلم للعملاء الفيدراليين دون مقاومة، واقتادوه إلى حيث ناقلة الجنود.

وكان تيكسيرا يرتدي قميصا رمادي اللون وسروالا قصيرا أحمر اللون عندما اقتيد إلى سيارة كانت تنتظر، وكان رأسه محنيا وشعره قصيرا، بحسب لقطات الفيديو.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن تيكسيرا هو من يقف وراء التسريبات المثيرة للجدل، وأنه أشرف على مجموعة دردشة خاصة على الإنترنت عرفت باسم "ثغ شيكر سنترال" Thug Shaker Central، وغالبيتهم من الشباب يجمعهم حب البنادق وألعاب الفيديو والميمات العنصرية.

وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل الرجل، جاك تيكسيرا "فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم إزالة معلومات سرية للدفاع الوطني والاحتفاظ بها ونقلها".

ومن جانبه أكد وزير العدل الأميركي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل تيكسيرا دون أي تعقيدات، وأن التحقيقات مستمرة والمشتبه به سيمثل أمام المحكمة في ماساتشوستس.

ويشتبه بأن تيكسيرا هو المسؤول عن تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم القوات الأوكرانية.