تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الكتائب الهجومية التابعة لها واصلت دحر القوات الأوكرانية خارج أحياء مركز باخموت بدعم من القوات المحمولة جواً.

وأوضحت في بيان لها: "على محور دونيتسك، واصلت المفارز الهجومية عمليات قتالية مكثفة لطرد العدو من أحياء مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، ودعمت القوات المحمولة جواً مفارز الهجوم على الأطراف، ما حال دون نقل القوات الاحتياطية الأوكرانية إلى المدينة أو انسحاب وحدات العدو من أرتيوموفسك".

ووفقا للبيان، فقد بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك نحو 300 جندي أوكراني يوميا، وعربة قتال مشاة واحدة، و6 مركبات قتالية مدرعة، ومركبتين، ومدافع هاوتزر "دي-20" وآخر من طراز غفوزديكا.

في الأثناء، تضاربت معلومات النشطاء المتابعين للتطورات في باخموت، بشأن السيطرة على محطة القطار الرئيسية و"المصعد"، مركز التحميل على خط السكك الحديدية الرئيسي وسط المدينة.

فقد أشار البعض، معززا تقاريره بالخرائط، إلى أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على المصعد ومحطة القطار بعد دحر قوات فاغنر، غير أن نشطاء آخرين دحضوا هذه التقارير، وأيضا معززين معلوماتها بمزيد من الخرائط والصور.

غير أن رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، كان قد صرح في وقت سابق بأن قواته والقوات الروسية تسيطر على نحو 80% من المدينة، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على الأحياء السكنية غربي المدينة أو ما نسبته 20% من مساحة المدينة، وهو الأمر الذي أجمع عليه النشطاء الموالين للفريقين المتحاربين.

تطويق المقاتلين الأوكرانيين غربي باخموت

من ناحية ثانية، قال نائب المسؤول المحلي لدونيتسك، الموالي لروسيا، يان غاغين، على قناة "روسيا 24"، "إن القوات الأوكرانية مطوقة عمليا في الضواحي الغربية لأرتيوموفسك".

وفي وقت سابق، صرح الزعيم المحلي لدونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن "هناك معارك شرسة تدور غربي أرتيوموفسك".

وأوضح بوشيلين في تصريحات للقناة الأولى، أول أمس الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك محررة، وهي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".

وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من باخموت، لكن ليس لديها مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام.

تدمير وإحراق الأبراج في باخموت

وعلى الصعيد ذاته، كشف تقرير لموقع "روسيا اليوم" أن القوات الأوكرانية "عمدت" خلال انسحابها من الأحياء الغربية في باخموت، إلى تفجير عدد من المباني متعددة الطوابق والمباني الرئيسية، وأضرمت النار في بعضها لإبطاء تقدم القوات الروسية.

وأشار الموقع إلى أن مقاطع فيديو، صورتها طائرات مسيرة، أظهرت اشتعال النيران في عدد من المباني وتفجير مبان سكنية متكونة من عدة طوابق.

وقال قائد أحد التشكيلات الروسية المتقدمة في باخموت إن "العدو يستخدم هذا التكتيك، بمجرد اقترابنا من المباني الكبيرة والشاهقة، وبعد إدراكهم (القوات الأوكرانية) أن دفاعاتهم تنهار".