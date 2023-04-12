وقال المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، روجر كارستنز، في سلسلة من المقابلات التلفزيونية، إن الدبلوماسيين الأميركيين لم يتواصلوا حتى الآن مع جيرشكوفيتش، وهو مواطن أميركي.

وأوضح كارستنز، كبير منسقي شؤون الرهائن، لقناة "إيه.بي.سي نيوز"، "ما نعرفه هو أنه في حالة معنوية جيدة، وصحته جيدة".

ويأتي الطلب الأميركي، ذكرت قالت شبكة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر لم يجر ذكر اسمها، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق شخصيا على توقيف الصحفي الأميركي.

وأضافت "بلومبرغ"، أن موافقة بوتين على توقيف الصحفي الأميركي، في خطوة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، تكشف زيادة تأثير من وصفتهم بـ"ذوي المواقف المتشددة" في الكرملين، على نحو يدفع بتأجيج العلاقة مع واشنطن.

على الجانب الآخر، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تدرس السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة جيرشكوفيتش الذي لم يجر اتصالات تذكر مع فريقه القانوني منذ توقيفه قبل أسبوعين.

وتقول الولايات المتحدة إن جيرشكوفيتش "محتجز ظلما" وهو أمر قال ريابكوف إنه في غير محله ولن يغير نهج موسكو في التعامل مع قضيته.

موسكو "ترفض الضغط"

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ريابكوف قوله "لن نتهاون مع أي محاولات للضغط علينا، ولا توجد أي أهمية للوضع الذي يصنفون به هذا الشخص في واشنطن. سنتصرف وفقا لاحتياجاتنا وأعرافنا وقوانيننا الداخلية التي تنطبق في هذا الموقف، ولا شيء أكثر من ذلك".

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على جيرشكوفيتش أواخر مارس ووجه إليه تهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما كحدأقصى.

وأثار احتجازه إدانة من "وول ستريت جورنال" والرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤسسات إعلامية أخرى وجماعات حقوقية.

وستعقد إحدى محاكم موسكو جلسة الأسبوع المقبل، لنظر استئناف من فريق جيرشكوفيتش القانوني لحكم بحبسه في سجن ليفورتوفو بموسكو حتى يوم 29 مايو أيار على الأقل لحين موعد محاكمته.