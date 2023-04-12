وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 12 أبريل 2023، اكتشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسية فوق بحر البلطيق، هدفا جويا يقترب من حدود دولة روسيا".

يشار إلى أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز R-3C Orion تابعة للبحرية الألمانية، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أنه "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى المطار".