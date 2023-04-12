دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، القوات المسلحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي"، فيما كشفت وزارة النقل التايوانية، سبب فرض الصين منطقة حظر جوي فوق الجزيرة.