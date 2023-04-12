ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستغرام، وهو يظهر، حسب كييف، جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: "كم يقتل هؤلاء بسهولة". وأضاف الرئيس الأوكراني: "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها"، لكن الكرملين رد بالدعوة إلى التحقق من "صحة" الفيديو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "هذه بالطبع صور مروعة."

وأضاف "في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".