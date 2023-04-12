استفادت نيسا في ذلك من القانون الذي أقره البرلمان التركي عام 2017، والخاص بتخفيض سن الترشح لعضويته من 25 عاما إلى 18؛ بناء على دراسة أجرتها رئاسة خدمات البحوث في البرلمان وجدت أنه توجد 51 دولة معيار الترشح للبرلمان فيها هو 18 عاما.

من هي نيسا ألبتكين؟

مرشحة على قائمة حزب العدالة والتنمية في منطقة أزمير الأولى، وتحتل المرتبة العاشرة في القائمة.

والدها سيف الدين ألبتكين من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم.

تدرس العمل الاجتماعي في جامعة أرضروم.

عائلة سياسية

بشأن ترشحها في هذه السن الصغيرة، تقول نيسا ألبتكين في تصريحات صحفية، إنها سعيد جدا برؤية اسمها في القائمة الانتخابية: "العديد من أفراد عائلتي يعملون في السياسة، ولقد قررت أن أسير على خطاهم، اعتقد أنهم عملوا بشكل جيد جدا، لقد كانوا قدوة لي".

عبرت عن "فخرها" لوجودها في نفس القائمة مع محمد قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة، المدرج في قائمة حزب العدالة والتنمية بالمنطقة الأولى في إزمير، قائلة: "أريد أن أناشد جميع أصدقائي وزملائي، اذهبوا إلى صناديق الاقتراع. أعتقد أنني سأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي جيدا وأرشد الشباب، وأفهم لغة الشباب وأنا أتأقلم مع أفكارهم، وأخطط لعمل مفاجآت صغيرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

تنفيذ سياسة الحزب

والد نيسا، سيف الدين البتكين، يعقب على ترشّح ابنته: "عندما أسسنا الحزب في عام 2001، لم تكن ابنتي قد وُلدت بعد، ولدت عام 2004، فتحت عينيها مع حزب العدالة والتنمية، وحاليا هي أصغر مرشح برلماني في تركيا، لقد آمنت بزعيمنا العالمي، رجب طيب أردوغان، الذي مهد الطريق للشباب، وخفّض سن الترشح إلى 18 عاما، وعندما بلغت 18 عاما رأينا أنه من المناسب ترشيحها".

نتيجة هذا القرار، فإن نيسا ليست المرشحة الوحيدة تحت سن العشرين، فهناك زميلها في الحزب أوموت أرمان سوناي، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب في كلية هندسة بجامعة كوتش، ومرشح عن ولاية إسطنبول.

فئات أعمار المرشحين للدورة القادمة

إجمالا، فإن قوائم المرشحين تتضمن:

116 مرشحا تبلغ أعمارهم ما بين سن الـ20 إلى سن الـ40.

424 مرشحا من سن الـ40 إلى سن الـ60.

40 مرشحا من سن الـ60 إلى ما فوق.

تفصيلا: