وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار بعد ظهر الثلاثاء، خارج دار تأبين في شمال شرق واشنطن.

وأوضحت أن عملية إطلاق النار وقعت في حدود الساعة 12:30.

ولم تكشف الشرطة الأميركية بعد تفاصيل أوفى عن الضحايا وحالتهم الصحية.

وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر الشرطة تطوق المنطقة وتحقق في الحادث.

ويأتي حادث اليوم بعدما شهد يوم أمس الإثنين واقعتا إطلاق نار، الأولى في لويفيل، وأدت إلى مقتل مقتل أربعة أشخاص بالرصاص وإصابة تسعة آخرين، والثانية في أوريغون وخلفت مقتل شخص واحد.