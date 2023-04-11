أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، استناداً إلى وثيقة أميركية سرّية مسرّبة أنّ الاستخبارات الأميركية تشكّك في جدوى هجوم أوكراني مضادّ في مواجهة القوات الروسية لأسباب تتعلّق بالتدريب والإمدادات.