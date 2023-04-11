على الرغم من إعلانها، يوم الاثنين، إنهاء مناوراتها العسكرية التي استمرت 3 أيام في محيط تايوان، ذكرت وسائل إعلام صينية إن السفن الحربية الصينية، اليوم الثلاثاء إجراء، "تدريب قتالي" في المياه حول تايوان.