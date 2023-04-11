ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة من حفر خندق عملاق بطول 72 كيلومترا في جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم مضاد تسعى كييف لشنه، ويعتقد أنه وشيك.