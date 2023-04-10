وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، إن المسيّرات التركية من طرازي "بيرقدار تي بي 3" و"قزل إلما"، فضلا عن طائرة التدريب النفاثة الهجومية الخفيفة "حُرجيت"، ستكون قادرة على الهبوط والإقلاع من الحاملة، وفقما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

الحاملة في أرقام

• يبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 مترا وعرضها 32 مترا، والحد الأقصى لحمولتها 27 ألف طن و436 كلغ، وهي أكبر سفينة حربية تركية.

• بحسب الوكالة التركية، يمكن للسفينة استيعاب 10 مروحيات و11 مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقما قوامه 1223 فردا.

• السفينة التي بدأ بناؤها عام 2016، قادرة على نقل 94 مركبة عسكرية من بينها 13 دبابة.

وشهد قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطورا في السنوات الأخيرة، لا سيما على خلفية نجاح مسيّراتها "تي بي 2" من طراز بيرقدار.

وأشار أردوغان خلال مراسم تسلم البحرية التركية السفينة "تي سي جي أناضول"، إلى أن حاملة المسيرات يمكن أن تستخدم في عمليات عسكرية وأيضا "في الكوارث الطبيعية والعمليات الإنسانية".

والعام الماضي، كشفت الصين النقاب عن أولى حاملات المسيّر ، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الطائرات التي تعمل من دون طيار في الحروب الحديثة.