وقال موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي إن فريق ترامب القانوني قدم استئنافا لمنع العديد من كبار مساعديه السابقين من تقديم شهاداتهم أمام المحكمة.

وأضاف أن تحرك ترامب يأتي بعد أيام من إعلان مستشار بنس أن الأخير لن يستأنف أمرا أصدره القاضي جيمس بواسبيرغ، ويطلب من نائب الرئيس السابق الإدلاء بشهادته بشأن "هجوم الكابيتول".

وذكر ديفين أومالي، مستشار بنس، في بيان الأسبوع الماضي: "أقسم نائب الرئيس السابق مايك بنس على دعم الدستور والدفاع عنه.. لن يستأنف بنس حكم القاضي وسيمتثل لأمر الاستدعاء كما يقتضي القانون".

ومن غير الواضح متى سيمثل بنس أمام هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز".

ويوم 6 يناير 2021، اقتحم حشد غاضب من أنصار ترامب، مبنى الكابيتول الأميركي، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، التي قادت جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وأوصت لجنة التحقيق النيابية بملاحقة ترامب جنائيا لمحاولته التمسك بالسلطة بشكل غير سلمي.

واتهم المدعون أكثر من 900 شخص بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول. وقالت وزارة العدل إن 412 منهم اعترفوا بالذنب في إحدى التهم الفيدرالية المختلفة.

وقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم 6 يناير.