قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين. في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
ماذا حدث؟
- رجل قتل أربعة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين في هجوم وقع اليوم الإثنين على مصرف بوسط المدينة.
- قالت الشرطة إن مطلق النار قُتل في مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة أم أنه هو الذي أصاب نفسه بالرصاص.
- وأضافت أنها تحركت في غضون دقائق من تلقيها تقارير عن وجود إطلاق نار في حوالي الساعة (12:30 بتوقيت غرينتش).
- الحادث وقع في فرع تابع لمصرف "أولد ناشيونال بنك"، بالقرب من ملعب سلاجر فيلد للبيسبول في وسط المدينة التي يقطنها 625 ألف نسمة.
- تسعة أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم فردان من الشرطة. وقالت الشرطة إن أحد أفرادها في حالة حرجة.
ماذا نعرف عن المهاجم؟
- الرجل كان مسلحا ببندقية نصف آلية "إيه.آر-15".
- قال بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل للصحفيين إن مطلق النار موظف حالي أو سابق بالبنك.
- أوضحت الشرطة، في وقت سابق، أنه جرى "تحييد المهاجم".