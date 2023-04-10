قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين. في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
ماذا حدث؟
- ذكرت الشرطة، على تويتر: "نؤكد التقارير عن حادث إطلاق نار في إيستمين. يرجى البقاء خارج المنطقة".
تحييد المهاجم
- أوضحت أن الحادث وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغرفيلد، مشيرة إلى أنه جرى "تحييد المهاجم".
ضحايا
- كشف موقع "سي إن إن" الأميركي، نقلا عن مصدر أمني، أن إطلاق النار أودى بحياة 5 أشخاص وأصاب 6 آخرين، من بينهم ضابط شرطة.
- أضاف أن حالة الضحايا "غير معروفة"، مبرزا أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إن عملاءه اتجهوا إلى مكان الحادث.