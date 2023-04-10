اضطرت أوكرانيا لتعديل بعض خططها العسكرية قبل هجوم مضاد تحدثت عنه مرارا ردا على التوغل الروسي داخل أراضيها، بسبب تسريب وثائق أميركية سرية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.