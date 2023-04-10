الانتخابات الرئاسية

يشارك في السباق الرئاسي 4 مرشحين هم؛

الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب.

كمال كليتشدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض.

محرم إنجه رئيس حزب الوطن.

سنان أوغان مرشح تحالف "أتا" القومي.

الانتخابات البرلمانية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن 26 حزباً سلمت قوائمها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية .

قدم حزب العدالة والتنمية قوائمه عبر السكرتير العام فاتح شاهين، والمسؤول عن الانتخابات علي إحسان ياووز، وينافس الحزب على مقاعد البرلمان الـ600 .

خصص الحزب 4 مرشحين في قوائمه لحزب "هدى بار" الكردي الإسلامي، و3 مرشحين من حزب "اليسار الديمقراطي"، من بينهم زعماء هذه الأحزاب .

بقية أحزاب "تحالف الشعب" ترشحت بأسمائها وهي حزب "الحركة القومية" وحزب "الوحدة الكبرى"، وحزب "الرفاه الجديد ".

تضمنت القوائم ترشيح 15 وزيرا من الحكومة الحالية في مقدمة اللوائح في أهم المدن التي تعتبر معاقل الحزب .

حزب الشعب الجمهوري المعارض، تضمنت قائمته إضافة إلى نواب حزبه، مرشحين عن حلفائه في المعارضة من 5 أحزاب هي: "الحزب الديمقراطي" و"السعادة" و"الديمقراطية والتقدم" و"المستقبل" وحزب التغيير .

حصل حزب "السعادة" على 24 مرشحا، وحزب "الديمقراطية والتقدم" على 25 مرشحا، وحزب "المستقبل" على 19 مرشحا .

كان مفاجئا منح زعيم حزب "التغيير" المنشق عن "الشعب الجمهوري" مصطفى سارغول، موقعا داخل القوائم يمكنه من دخول البرلمان .

قدم حزب "الخير" أيضا قوائمه مقدما مرشحين في كافة المناطق، فيما تحالف مع "الشعب الجمهوري" في بعض المناطق، من أجل رفع فرص الفوز بمقاعد برلمانية، وهي في 11 ولاية .

قدم حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد نوابه باسم حزب "اليسار الأخضر ".

قانون الانتخابات

يقسم قانون الانتخابات، كل من أنقرة وإسطنبول إلى 3 دوائر لأن كل دائرة يتجاوز عدد نوابها 18 نائبا، وتقسيم بورصة وإزمير إلى دائرتين، وبقية الولايات إلى دائرة واحدة لأنها أقل من 18 نائبا، وبلغت حصة أنقرة 36 نائبا، وإسطنبول 98 نائبا، وإزمير 28 نائبا، وبورصة 20 نائبا.

العتبة الانتخابية